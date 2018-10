Maradona tegen Messi: Zeg Argentinië dat ze de pot op kunnen

Volgens ‘Pluisje’ werd Messi onterecht verantwoordelijk gehouden voor de ondermaatse prestaties van Argentinië op het voorbije WK in Rusland.



,,Ik zou Messi aanraden niet meer terug te keren in het Argentijnse shirt", verklaarde Maradona aan het Argentijnse dagblad Clarin. ,,In het Argentijnse voetbal is het altijd zijn fout, zelfs al gaat het om een nederlaag van de onder 15. Het wordt echt tijd dat hij ons zegt dat we de pot op kunnen en dan zullen we zien of iemand anders de verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Vandaag inspireert de Argentijnse selectie me helemaal niet. En dat geldt voor de hele wereld. We zijn de passie kwijt.”



Argentinië werd op het WK in de achtste finales met 4-3 uitgeschakeld door Frankrijk, de latere wereldkampioen. Messi meldde zich al af voor de komende interlandperiode waarin onder meer het treffen met aartsrivaal Brazilië op het programma staat.