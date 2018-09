Maradona laat tepels zien, 'Tarzan' Alves in de modder

Verstappen in 'niemands­land': 'Geen concurren­tie'

16:43 Max Verstappen voelt zich op Monza vooralsnog in ,,niemandsland'', zei hij na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Nederlander moest de veel snellere Ferrari's en Mercedessen voor zich dulden en eindigde als 'best of the rest' als vijfde. ,,Er is geen competitie, ik rijd helemaal alleen'', zei Verstappen bij Ziggo Sport.