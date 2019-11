Maradona houdt het na ruim twee maanden voor gezien bij Gimnasia

De 59-jarige Maradona was tot juni werkzaam als trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa. In september werd hij aangesteld bij de ploeg die destijds laatste stond in de Argentijnse competitie. Met zijn dienstverband bij Gimnasia keerde de Argentijnse voetballegende voor het eerst sinds 1995 als coach terug in eigen land. Dat was toen bij Racing Club. Vanaf 2008 ging Maradona verder als als coach toen hij bondscoach van Argentinië werd. Daarna werkte hij nog als trainer in de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.



Racing Club was bovendien de eerste tegenstander van Maradona's Gimnasia. Die wedstrijd werd met 1-2 verloren, waarna ook Talleres Cordoba (2-1) en River Plate (0-2) te sterk waren. De eerste overwinning werd geboekt op bezoek bij Godody Cruz (2-4). Daarna volgden nog vier wedstrijden: een 0-1 nederlaag tegen Unión de Sante Fé, een 0-4 overwinning op Newell’s Old Boys, een 0-1 nederlaag tegen Estudiantes en een 0-3 zege op Aldosivi. Gimnasia is onder Maradona's leiding twee plaatsjes gestegen na de 22ste plek.