Maradona geopereerd aan maagbloeding

Natuurlij­ke verschui­vin­gen vinden plaats bij NAC

12 januari De leider van zijn defensie, Menno Koch, is op papier de aanvoerder van NAC. In de praktijk ontpopt Mitchell te Vrede, afgedwongen door zijn prestaties, zich tot de baas op het veld blijkt tijdens het trainingskamp in het Spaanse Atamaría.