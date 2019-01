Maradona blijft coach in Mexico: ‘Hij meldt zich snel’

De Argentijnse voetballegende (58) begon in september bij de vereniging uit de tweede divisie in Mexico, waar ze zich begonnen af te vragen waar Maradona uithing. In Mexicaanse media was er zelfs al sprake dat Pluisje helemaal niet meer terug zou keren.



Aan die geruchten maakte Morla via Twitter een einde. ,,Momenteel viert Maradona vakantie in zijn geboorteland, maar hij gaat na enkele medische onderzoeken zo snel mogelijk aan de slag'', aldus Morla. De onrust bij de Mexicaanse club was niet helemaal onlogisch. Dorados begint zondag aan de competitie.