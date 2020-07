ManUnited wacht na remise met West Ham nog megaspannend slot

LIVE | Liverpool begint met aanvoerder Van Dijk en ‘Gini’ aan feestduel met Chelsea

21:03 Liverpool maakt zich op voor een feestduel met Chelsea. Met aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis nemen The Reds ná het duel de kampioensbeker in ontvangst. Volg alles in ons liveblog.