ManUnited, Villarreal en Arsenal probleemloos naar halve finales

Slechts één competitie­du­el speelde Yeti's Breda dit seizoen: ‘We willen gewoon weer ijshockey­en’

16:58 Yeti’s Breda speelde afgelopen seizoen welgeteld één competitieduel. Geen titelstrijd in de eerste divisie met een climax in februari en maart, maar een seizoen dat de prullenbak in kon. Ze richten de blik op de tweede helft van 2021, als ze hopelijk weer voor het ‘echie’ kunnen strijden.