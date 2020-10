ManUnited met Van de Beek tegen Leipzig

Video's Ten Hag sluit ernstige blessure Antony uit en looft Traoré: ‘Hij speelde als een kerel’

8:20 Ajax-trainer Erik ten Hag hield een ‘dubbel gevoel’ over aan de ontmoeting met Atalanta Bergamo (2-2), sloot een zware blessure voor smaakmaker Antony uit en zag dat Lassina Traoré niet meer het jongetje is van een jaar geleden. ,,Hij was supersterk, precies wat we nodig hadden.”