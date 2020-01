ManUnited met Chong niet voorbij Wolves, City uiteindelijk makkelijk langs Port Vale

Bij United had Tahith Chong een basisplaats. De 20-jarige Nederlander werd in de 82e minuut gewisseld. In de slotfase werd Marcus Rashford nog ingebracht, maar ook hij kwam niet tot scoren in Wolverhampton. Sergio Romero, voormalig keeper van AZ, begon bij Manchester United onder de lat. Ook onder anderen Brandon Williams en Daniel James hadden een basisplek.



Ook stadgenoot Manchester City liet een aantal vaste basisspelers tot rust komen. Met een combinatie van vaste krachten en reserves werd Port Vale, middenmoter in League Two (vierde niveau), met 4-1 verslagen. Oleksandr Zintsjenko, Sergio Agüero, Taylor Harwood Bellis en Phil Foden scoorden voor City. Vorig seizoen won City de FA Cup door Watford in de finale met 6-0 te verslaan.



Leicester City won met 2-0 van Wigan Athletic. De eindstand was al bij rust bereikt.



Bekijk hieronder de samenvatting van Manchester City - Port Vale.