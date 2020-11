Manuel Neuer pakt record af van Ronaldo

Eerste doelpunt op hoogste niveau in Polen voor Desley Ubbink uit Roosendaal

24 november Desley Ubbink (27) heeft zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau in Polen te pakken en het is meteen een belangrijke. De middenvelder uit Roosendaal kwam in de slotfase binnen de lijnen en schoot zijn ploeg Podbeskidzie naar een broodnodige overwinning in de strijd tegen degradatie.