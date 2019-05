ManU geeft strijd om De Ligt op, ADO-verdediger Kanon op weg naar Engeland

Het transferwindow is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen begin juni. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Wilfried Kanon heeft clubs voor het uitkiezen in Engeland

ADO-verdediger Wilfried Kanon heeft in Engeland de clubs voor het uitkiezen. De 25-jarige, die zich met Ivoorkust opmaakt voor de Afrika Cup, kan volgens The Sun naar drie Premier League-clubs: Newcastle United, Southampton en Leicester City. Ook Crystal Palace en Everton zouden een oogje hebben op Kanon, die in Den haag nog een contract heeft tot en met de zomer van 2022.

Wilfried Kanon of ADO Den Haag

Keeper Van Dorp tekent nieuw contract bij PSV

Kyan van Dorp (19) heeft een contract getekend dat hem tot 2021 aan PSV verbindt. De doelman sluit komend seizoen definitief aan bij de selectie van Jong PSV. De doelman voegde zich afgelopen seizoen al enkele keren bij de selectie van Jong PSV, maar kwam nog niet in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn officieuze profdebuut maakte hij in 2017, toen hij als 17-jarige een oefenwedstrijd speelde met PSV 1 tegen het Mexicaanse Pachuca CF.

ManUnited zet streep door komst De Ligt

Volledig scherm Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. © ANP Manchester United is volgens Sky Sports niet meer in de race om de handtekening van Matthijs de Ligt (19). De ‘Reds’ zien de Ajacied graag komen, maar zouden zich hebben neergelegd bij een transfer van De Ligt naar Barcelona.



United greep na een teleurstellend seizoen naast Champions League-voetbal, waardoor de concurrentiepositie van de club ten opzichte van andere Europese grootmachten er niet beter op is geworden. De bezem gaat deze zomer door de selectie en nieuwe gezichten moeten komend seizoen de kar gaan trekken op Old Trafford.



Dat De Ligt Ajax deze zomer gaat verlaten staat wel vast; de vraag is welke club hem gaat overnemen. Sky Sports denkt dat Barcelona de beste papieren heeft voor de komst van de verdediger, wiens transferwaarde op een kleine 75 miljoen euro wordt geschat. Eerder werd al bekend dat Frenkie de Jong naar Barcelona vertrekt.

Babel: Nog geen deal met Gala

Ryan Babel wacht nog op definitieve duidelijkheid over zijn club voor volgend seizoen. De Oranje-aanvaller bevestigde bij de training van Oranje in Zeist dat Galatasaray vergaande interesse heeft. ‘Zij hebben de beste papieren, maar er wordt gesproken met meer teams. Het zou niet de eerste keer zijn in voetbal en ook in mijn eigen carrière dat dingen anders lopen dan gedacht, dus ik wacht het nog even af allemaal.’ Lees hier meer!

Paredes alweer op weg naar de uitgang bij PSG?

Volledig scherm Leandro Paredes/ © AFP Leandro Paredes heeft mogelijk zijn langste tijd alweer gehad bij Paris Saint-Germain. De offensieve middenvelder uit Argentinië, die afgelopen winter voor veertig miljoen euro werd overgenomen Zenit Sint-Petersburg, heeft Thomas Tuchel nog niet kunnen bekoren. Volgens Franse media zou Paredes alweer in de etalage zijn gezet door PSG.

Mous op lijstje Emmen

Cambuur-doelman Xavier Mous (23) staat op het lijstje van Dick Lukkien. Dat bevestigde de trainer van FC Emmen vanmorgen in het tv-programma De Tafel van Kees bij FOX Sports. Mous, exponent uit de opleiding van Ajax, zou in Drenthe de opvolger moeten worden van de naar Ajax vertrokken Kjell Scherpen. Mous kende in Leeuwarden een uitstekend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Hij staat bij ons op het lijstje”, zei Lukkien. ,,Maar er is niks getekend, dus veel kan ik er niet over zeggen.”

Xavier Mous.

Sarri op weg naar Juventus

Het gonst al weken van de geruchten, maar volgens de Mirror is de handtekening van Maurizio Sarri onder het contract bij Juventus een kwestie van dagen. De trainer van Chelsea volgt Massimiliano Allegri op in Turijn en staat op het [punt een driejarige verbintenis te ondertekenen.