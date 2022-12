Mannen en vrouwen van Push liggen op koers voor het grote doel: handhaving in de promotieklasse

Wat kun je van een team verwachten in het eerste seizoen na een promotie? Bij Push was en is handhaving bij de mannen en vrouwen het doel. Dat lijkt halverwege het seizoen zeker haalbaar en misschien zit er voor de vrouwen nog wel meer in het vat.

Marieke Bos (27) en Niels Gagnard (32), die samen een stel vormen, kwamen allebei in het verleden over van stadsgenoot Breda. Bos in 2015 als eerste. Van de eerste klasse, de hoofdklasse in. ,,Dat was wel een overgang, het was wennen aan het tempo en je speelt andere duels. Ik ben verdedigster, dus een fout wordt meteen afgestraft. Het was wel leerzaam.”

Drie seizoenen later kwam haar partner Gagnard ook naar Push. ,,Dat was het eerste jaar van de promotieklasse, ik had veel tegen Stefan Duijf gespeeld die coach was. Toen waren er nog veel van mijn leeftijd. Daar heb ik een jaar gehockeyd. Toen ging ik naar het buitenland, door corona moest ik terugkeren uit China. Toen sloot ik me weer aan.” Bos vult gevat met een knipoog aan: ,,Misschien was ik ook wel een reden..."

Staan er goed voor

Vooraf was handhaving op het tweede niveau van Nederland het doel. De vrouwen van Push staan er goed voor in het linkerrijtje en ook de mannen zijn los van de gevaarlijke degradatieplekken. Bos had met het vrouwenteam niet een specifieke positie op de ranglijst als doel: ,,Veilig spelen en de kans hebben om omhoog te kunnen kijken.”

De mannen kenden een uitdaging. Promotie was afgelopen seizoen zeker niet het doel en dus ook niet helemaal verwacht. Hoe moet je het dan een niveau hoger redden? ,,We waren wel ongeslagen, onduidelijk was wat nu het niveau zou zijn. We waren in de huidige klasse met zes nieuwe teams.”

Met een achtste plek op de ranglijst weet ook Gagnard dat er na de winter nog genoeg werk te doen is. ,,Vijf punten naar onderen is niet genoeg. Op de laatste na was elke wedstrijd spannend. De hoofdklasse halen gaat niet lukken, dat moeten we ook niet willen.”

Naar boven kijken

Ook bij de vrouwen is het elke week aanpoten, weet Bos, die met Push wel punten pakte tegen de top twee. ,,Elke wedstrijd gaat het er echt om. Dat maakt deze competitie ook echt leuk. Wil je naar boven kijken, dan is het zaak dat je er elke week staat. We konden tweede staan, maar daar zijn we niet mee bezig. Je hebt drie jaar aan een team gebouwd en iedereen wilde in deze competitie spelen.”

Ze horen allebei bij de ervaren spelers van hun teams, waarbij Gagnard veruit de oudste is in zijn ploeg. Hij was als jonge speler ook nog een tijd international voor Frankrijk. ,,Tien tot vijftien interlands, dat was toen niet het niveau wat het nu is.” Nu ligt het vizier op Push. ,,We gaan in de winter door met trainen, zo lang als mogelijk buiten. Mogelijk komt er nog een trip naar het Oostblok, dat gaat dan puur om teambuilding. Ik ga door zolang de coach doorgaat, ik kan het met hem goed vinden.”

Ook Bos gaat door. ,,Wij gaan wel met het hele team de zaal in, we willen de fitheid behouden. Ik kijk niet ver in de toekomst, zolang ik het hockeyen leuk vind en het met alles te combineren valt, blijf ik het doen.”