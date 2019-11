Mané kopt Liverpool in extremis naar winst, City ontsnapt aan blamage tegen Southampton

Een stunt van jewelste leek in de maak in de Premier League, maar Liverpool won alsnog in extremis bij Aston Villa: 1-2. Ook Manchester City ontsnapte aan puntenverlies tegen Southampton en kroop door het oog van de naald: 2-1.

Op Villa Park was Liverpool heer en meester. De tot vanmiddag ongeslagen koploper had verreweg het meeste balbezit in Birmingham, waar het voornamelijk eenrichtingsverkeer was. Toch was het gepromoveerde Villa in staat de aanvallen van Liverpool de pareren.

Villa wist zelfs in een van de spaarzame uitbraken te scoren. Trezeguet maakte na twintig minuten spelen de 1-0 op aangeven van John McGinn. De koploper kwam enkele minuten later langszij via Roberto Firmino, maar de Braziliaan zag zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR. Millimeter werk. Daarmee bleef het 1-0 voor Villa.

Met hangen en wurgen leek Aston Villa de druk van Liverpool, waar Virgil van Dijk het gehele duel speelde en Georginio Wijnaldum na een uur naar de kant ging, te weerstaan en een gigantische stunt te realiseren, maar vijf minuten voor tijd kopte Andrew Robertson de 1-1 tegen de touwen. Het gaf de koploper vleugels, die geen genoegen nam met een punt in aanloop naar de topper met Manchester City. Met een voldaan gevoel stapte de koploper van het veld, toen Sadio Mané uit een hoekschop de winnende tegen de touwen kopte.

Zo ontsnapte de koploper aan de eerste nederlaag van het seizoen en deelde het een mentale tik uit aan Manchester City dat eerder klaar was tegen Southampton.

Volledig scherm De winnende treffer van Sadio Mané. © REUTERS

City ontsnapt

Ook City leek punten te verspelen, maar in de tweede helft ontsnapte de ploeg van Pep Guardiola aan puntenverlies tegen Southampton. Na de vroege openingstreffer van James Ward-Prowse, in de dertiende minuut, was het ook in het Etihad Stadium eenrichtingsverkeer.

Manchester City nam het doel van Alex McCarthy liefst 26 keer onder vuur, maar slechts twee schoten belandden tussen de palen. Het leek de naaste achtervolger van Liverpool tot wanhoop te drijven, totdat topschutter Sergio Agüero na zeventig minuten gelijkmaakte, op aangeven van Kyle Walker.

De nummer achttien mocht blijven hopen op een punt. Maar de muur van de Zuid-Engelse defensie werd in de slotfase alsnog afgebroken. Kyle Walker tekende voor de winnende treffer: 2-1. Zo ontsnapte ook de kampioen aan puntenverlies.

Volledig scherm Kyle Walker laat Manchester City ontsnappen. © REUTERS

Arsenal opnieuw gelijk

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang viert zijn goal met Alexandre Lacazette. © BSR Agency Na de uitschakeling in het bekertoernooi na penalty's wist Arsenal opnieuw niet te winnen. Wolverhampton Wanderers nam een punt mee naar huis. Pierre-Emerick Aubameyang opende na twintig minuten de score. Het overwicht was voor de thuisploeg, maar Arsenal kon dit niet uitdrukken in de score. Met nog een kwartier te spelen kwam Wolverhampton zelfs langszij via Raul Jimenez: 1-1. Arsenal wacht na het gelijkspel al sinds begin oktober op een zege in de Premier League. De Londense ploeg staat vijfde in de Premier League.

Pröpper wint van Krul

Een Nederlands onder-onsje in Brighton, waar Davy Pröpper het Norwich City van doelman Tim Krul ontving. De middenvelder ging met de zege aan de haal. De zege stelde Brighton pas in de tweede helft veilig. Leandro Tossard liet Krul in de 68ste minuut voor het eerst de bal uit het net vissen. De bezoekers probeerden wel, maar het lukte niet. Shane Duffy besliste het duel definitief voor Brighton door Krul voor de tweede keer te verschalken, 2-0, en liet Norwich opnieuw verslagen achter. De ploeg van Krul staat voorlaatste, Pröpper klom met Brighton naar de achtste plaats.