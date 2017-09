Mané blijft geschorst voor trap in gezicht van City-doelman

Vertrek bij Roma was nooit een optie voor Strootman

17:32 In het Italiaans legde Kevin Strootman het journaille uit dat een transfer naar een andere club nooit aan de orde was deze zomer. ,,Ik heb net voor vijf jaar bijgetekend. Basta!" De middenvelder ontvangt vanavond met AS Roma in de Champions League Atlético Madrid.