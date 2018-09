Mandzukic zet Napoli te kijk in topper

Het lijkt erop dat de Serie A ook dit jaar geen bijster spannende titelstrijd krijgt. Juventus toonde zich de afgelopen zeven seizoenen de sterkste en het heeft er alle schijn van dat het dit jaar niet anders zal zijn.



De Oude Dame won de eerste zes duels in de competitie en zag dat alleen Napoli, met drie punten minder, enigszins in het spoor kon blijven. AS Roma, Lazio, AC Milan en Internazionale staan al op behoorlijke achterstand.



Bij winst van de onderlinge confrontatie in Turijn, kon Juventus ook een gat van 6 punten slaan met Napoli. De bezoekers begonnen echter goed aan het duel. Dries Mertens, die meer dan eens op de bank zit onder de nieuwe trainer Carlo Ancelotti, zette zijn ploeg op voorsprong na een prachtige aanval over vele schijven.