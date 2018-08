ManCity met bankzitter Muric verslikt zich in promovendus Wolves

De goal van Wolves in de aantrekkelijke wedstrijd kwam van Willy Boly. De treffer van de Fransman had echter nooit goedgekeurd mogen worden. Boly stond buitenspel én maakte hands, maar de VAR is tot de Premier League nog niet doorgedrongen, zodat Martin Atkinson de treffer honoreerde. City, dat twee keer de paal én een keer de lat (in blessuretijd door een vrije trap van Sergio Agüero) raakte, kwam op gelijke hoogte door Aymeric Laporte. De Franse verdediger bezorgde de kampioen in de 69ste minuut een dik verdiend punt.

Muric

De negentienjarige keeper werd woensdag weggeplukt uit Breda omdat reservedoelman Claudio Bravo met een zware blessure maanden is uitgeschakeld. ,,We hebben veel vertrouwen in 'Aro', hij is een enorm talentvolle keeper'', zei trainer Josep Guardiola over de Montenegrijnse jeugdinternational.



De laatste keer dat City puntverlies leed in een uitduel in de Premier League was begin februari tegen Burnley. De kampioen was het seizoen begonnen met overwinningen op Arsenal en Huddersfield Town.

Bekijk hieronder de twee goals op Molineux.