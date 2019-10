ManCity maakt geen fout op bezoek bij Crystal Palace

ManCity, regerend landskampioen, heeft dankzij de overwinning nu 19 punten na 9 duels. Dat is nog altijd vijf punten minder dan de nog foutloze koploper Liverpool, dat zondag om 17.30 uur in actie komt tegen Manchester United.



Met Patrick van Aanholt negentig minuten op het veld namens de thuisploeg kon City lange tijd weinig kansen creëren. Maar vlak voor rust was het plotseling twee keer snel raak: Gabriel Jesus was na 39 minuten er als de kippen bij op een voorzet van Bernardo Silva binnen te werken en twee minuten later scoorde David Silva na een fraaie assist van Raheem Sterling: 0-2.



Na de pauze kon City nog verder uitlopen, maar het bleef bij 0-2 in het zuiden van Londen. Ook de thuisploeg kreeg nog kansen, maar City-doelman Ederson was uitstekend bij de les bij onder andere een keiharde knal van Wilfried Zaha in de slotminuten.