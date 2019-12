ManCity houdt weer niet de nul, maar wint wel

Voor de regerend kampioen in de Premier League trof Gabriel Jesus twee keer doel. De Braziliaanse spits had in zijn laatste tien duels voor Manchester City en de nationale ploeg niet gescoord.





De laatste twee treffers van Manchester City kwamen op naam van de Spaanse middenvelder Rodri en de Algerijnse invaller Riyad Mahrez. Erik Pieters kon als verdediger van Burnley weinig aan het spelbeeld veranderen. De Ierse invaller Robbie Brady zorgde in de 89ste minuut nog voor een eretreffer namens de thuisclub. Dat betekende dat Manchester City voor de achtste wedstrijd op rij geen clean sheet kon houden.