ManCity compenseert slachtoffers misbruik

De Engelse kampioen maakte geen financiële details bekend, maar volgens Britse media gaat het om miljoenen euro's aan schadevergoedingen. ,,We herhalen ons oprechte medeleven aan iedereen die deze onvoorstelbare ervaringen heeft moeten doorstaan'', liet de clubleiding weten.



Twee oud-medewerkers van de club hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van jonge voetballers. Voormalig jeugdcoach Barry Bennell werd in 2018 tot 30 jaar cel veroordeeld. Ook een andere voormalige jeugdtrainer, John Broome, stond onder zware verdenking, meldde City na een onafhankelijk onderzoek. Hij overleed in 2010.



De slachtoffers van deze twee kindermisbruikers komen volgens City in aanmerking voor een financiële compensatie.