ManCity blijft winnen, Wijnaldum scoort voor Liverpool

Ntab blijft Nederlands kampioen op 500 met recordtijd

18:29 Dai Dai Ntab heeft zijn nationale titel op de 500 geprolongeerd bij de NK afstanden. Ronald Mulder had het goud in zicht met een knappe 34,69, maar in de slotrit ging de 23-jarige Ntab er nipt onderdoor met 34,67 - een kampioenschapsrecord. Wereldkampioen Jan Smeekens werd 'slechts' vijfde, terwijl Michel Mulder werd getroffen door een gebroken veer.