Manchester United zet grote stap richting CL-voetbal

Aanvoerder van Seolto moet op Kreta hopen dat ploeggeno­ten in Zevenber­gen zijn loopbaan met een paar weken verlengen

Hij had gehoopt op Kreta louter te kunnen genieten van een zorgeloos weekend weg, maar Chris van Persie (35) zal op zaterdag toch zeer gespannen zijn telefoon in de gaten houden. De aanvoerder, die aan het eind van dit seizoen stopt, hoort vanuit het Griekse eiland hoe zijn Seolto het er vanaf brengt in de degradatiekraker in de derde klasse C.