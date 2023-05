Manchester United wint eenvoudig van Wolverhampton en profiteert van misstap Newcastle

LIVE eredivisie | Excelsior strijdt tegen degradatie, Heerenveen wil play-offs voor Europees voetbal in

Heerenveen en Excelsior treffen elkaar vanavond (aftrap 20.00 uur) in de eredivisie. De Friese club doet, drie speelrondes voor het einde, nog mee om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. Excelsior staat zestiende en die positie betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie tegen degradatie. Via ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het Abe Lenstra Stadion.