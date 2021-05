‘Manchester United wil ruim 100 miljoen euro op tafel leggen voor Harry Kane’

John de Jong tot 2024 technisch manager bij PSV, Vennegoor wordt zijn nieuwe rechter­hand

4 mei Technisch manager John de Jong heeft zijn contract bij PSV verlengd en blijft tot medio 2024 de voetbalman in de directie van de club. De afgelopen weken was al duidelijk dat hij langer zou blijven en dat heeft nu dus geresulteerd in een contractverlenging van twee jaar.