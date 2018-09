Manchester United verslikt zich in promovendus Wolverhampton

Dosko klaar voor rol in de schijnwer­pers: 'Er kan hier iets moois gaan ontstaan'

9:32 Dé transferdraaimolen van West-Brabant stond deze zomer gestationeerd in Bergen op Zoom. Gaat hij wél, komt hij niet?! Alsof Mino Raiola de regio bestuurde, het onderste uit de kan trok en enthousiast zijn kaarten husselden. Dosko was een nadrukkelijk aanwezige wagon in die draaimolen. Liefst tien spelers arriveerden op sportpark Meilust.