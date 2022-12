Manchester United verliest opnieuw oefenduel, Donny van de Beek vlak voor aftrap vervangen

LIVE WK voetbal | Neymar verbijt de pijn na aftocht Brazilië: ‘Dit gaat me lang achtervol­gen’

Een dag na de pijnlijke uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Argentinië, dat te sterk was na strafschoppen, worden de laatste twee kwartfinales van het WK voetbal in Qatar afgewerkt. Engeland neemt het op tegen Frankrijk, nadat Marokko eerder vandaag voor een stunt zorgde door Portugal te verslaan. Via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

20:00