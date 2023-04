Manchester United van Ten Hag en Weghorst onderuit tegen Newcastle United van Botman

met video Van Gerwen gunt Wright geen leg in kwartfina­les Internatio­nal Darts Open, ook Van Duijvenbo­de door

Michael van Gerwen heeft in de kwartfinales van de International Darts Open geen leg verloren tegen de Schot Peter Wright. In het Duitse Riesa werd het 6-0 voor Mighty Mike, die het later vanavond (rond 21.00 uur) in de halve finales opneemt tegen publieksfavoriet Martin Schindler.