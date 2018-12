Manchester United swingt in eerste duel onder Solskjaer en walst over Cardiff heen

Marcus Rashford bracht United via een vrije trap al in de derde minuut aan de leiding. Ander Herrera maakte er na een half uur 0-2 van, maar via een penalty van Victor Camarasa kwam Cardiff terug tot 1-2. Drie minuten daarna volgde het hoogtepunt: Anthony Martial rondde een fraaie aanval over meerdere schijven af met een schot via de binnenkant van de paal (1-3).