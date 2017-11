Manchester United staat voor aap in Britse pers

Verschillende media uit IJsland en Engeland pakken breed uit met de blunder. De scout had van de IJslandse voetbalbond een kaartje gekregen maar arriveerde voor een leeg stadion. Daar kreeg de Brit te horen dat hij niet de vrieskou had hoeven te trotseren. In Qatar scheen de zon en was het zo'n 30 graden.



Het is niet bekend voor welke speler hij kwam kijken. Trainer José Mourinho heeft al regelmatig kritiek op de scouts van United geleverd. De Portugees oordeelde dat zijn club onnodig naast grote talenten greep.