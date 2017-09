Manchester United rolt Crystal Palace moeiteloos op

Manchester United heeft ook de vierde thuiswedstrijd van dit seizoen in de Engelse competitie gewonnen. Na zeges op West Ham United (4-0), Leicester City (2-0) en Everton (4-0) kreeg de ploeg van trainer José Mourinho ook tegen Crystal Palace geen doelpunt tegen. Op Old Trafford werd het 4-0.

De Belg Marouane Fellaini was met twee doelpunten belangrijk voor ManUnited, dat woensdag in de Champions League ook al op schot was tegen CSKA Moskou (1-4). De Spanjaard Juan Mata nam tegen Crystal Palace in de derde minuut de openingstreffer voor zijn rekening. Kort voor tijd bepaalde Romelu Lukaku, met zijn zevende doelpunt van het seizoen, de eindstand op 4-0.

Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank bij Manchester United, dat met negentien punten uit zeven duels koploper is in de Premier League. Bij Crystal Palace, dat ook na het ontslag van trainer Frank de Boer nog steeds wacht op het eerste punt en zelfs op het eerste doelpunt, had Patrick van Aanholt een basisplaats. Jairo Riedewald viel halverwege de tweede helft in.

Manchester City kan later vandaag, bij winst op Chelsea, weer naast de stadgenoot aan kop komen.

Erik Pieters (basis) en Ibrahim Afellay (invaller) behaalden met Stoke City een thuiszege op Southampton, waar Virgil van Dijk voor het eerst in acht maanden weer een basisplaats had. Peter Crouch maakte in de 85e minuut het winnende doelpunt: 2-1. Oranje-international Wesley Hoedt kreeg bij Southampton geen speeltijd.

Nathan Aké, ook international, speelde met Bournemouth met 0-0 gelijk tegen Leicester City. Daryl Janmaat zag vanaf de bank Watford met 2-2 gelijk spelen tegen West Bromwich Albion.