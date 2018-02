Manchester United pijnlijk onderuit bij Newcastle United

Tessa ter Sluis uit Sint Willebrord grijpt naast nationale squashtitel

16:56 Tessa ter Sluis heeft zondag in het Frans Otten Stadion in Amsterdam naast de nationale squashtitel gegrepen. In de finale verloor de Willebrordse van de Eindhovense Milou van der Heijden: 11-7, 11-7, 11-9.