Manchester United ontvangt Barcelona op Old Trafford

Makkelie fluit cruciaal duel NAC, Van Boekel aangewezen als VAR

9 april Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld als arbiter voor de degradatiekraker tussen NAC en FC Emmen. In het Rat Verlegh Stadion wordt vrijdag om 20.00 uur afgetrapt. Pol van Boekel is aangewezen als videoscheidsrechter.