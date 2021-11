Manchester United ontslaat trainer Solskjaer na afgang in Watford: ‘Ole zal altijd een legende zijn’

United leed zaterdag een beschamende nederlaag bij Watford (4-1). Solskjaer noemde het verlies ‘beschamend en gênant’. Manchester United behaalde de laatste zeven competitieduels slechts 4 punten en is in de Premier League afgezakt naar de zevende plaats met een achterstand van 12 punten op koploper Chelsea.



Het vertrek van Solskjaer is goed nieuws voor Van de Beek, die sinds zijn komst van Ajax onder de Noor nauwelijks speeltijd kreeg bij de Red Devils. Mogelijk dat er onder een nieuwe manager op Old Trafford weer licht gloort aan het einde van de tunnel voor Van de Beek, die gisteren als invaller het enige doelpunt maakte voor United in Watford.

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjaer tijdens het duel met Watford FC. © EPA

Na een crisisberaad besloot de club de trainer te ontslaan. ,,Ole zal altijd een legende zijn bij Manchester United en het is met spijt dat we deze moeilijke beslissing hebben genomen‘’, meldt de club in een statement. ,,Hoewel de afgelopen weken teleurstellend waren, mogen ze niet al het werk dat hij de afgelopen drie jaar heeft gedaan om de basis voor succes op lange termijn te herstellen, verdoezelen.‘’

,,Ole vertrekt met onze oprechte dank voor zijn onvermoeibare inzet als manager en onze allerbeste wensen voor de toekomst. Zijn plaats in de geschiedenis van de club zal altijd veilig zijn, niet alleen vanwege zijn verhaal als speler, maar ook als een geweldige man en een manager die ons veel geweldige momenten heeft bezorgd. Hij zal voor altijd welkom zijn op Old Trafford als onderdeel van de Manchester United-familie.‘’

Volledig scherm Verslagenheid bij Bruno Fernandes (l) en Victor Lindelöf na de 4-1 nederlaag bij Watford. © EPA

Solskjaer dacht zaterdag zelf nog niet aan opstappen. ,,Ik zet me altijd in voor deze club, dat doe ik al 18 jaar, zolang ik bij de club ben betrokken. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club.”

Manchester United speelt dinsdag een uitwedstrijd tegen Villarreal in de Champions League. Michael Carrick neemt de taken voor Solskjaer voorlopig waar. Zinédine Zidane en Brendan Rodgers zouden in beeld zijn om de Noor op te volgen.

