Manchester United na verlenging door in FA Cup, maar opnieuw flets optreden Van de Beek

Van de Beek deed vorige week dinsdag tegen Southampton (9-0) ook al 45 minuten mee. Hoewel United met Van de Beek op het veld nog vijf keer scoorde in de tweede helft, kwam hij nauwelijks aan de bal. Ook vanavond leek het alsof zijn teamgenoten hem regelmatig niet betrokken in de aanval. Van de Beek maakte afgelopen zomer voor 39 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, maar komt bij de Engelse recordkampioen nauwelijks aan de bak. De 23-jarige middenvelder uit Nijkerkerveen speelde pas 1042 minuten, verdeeld over 25 wedstrijden. Per optreden zijn dat gemiddeld 41 minuten. Van de Beek was pas goed voor één goal (bij 1-3 nederlaag tegen Crystal Palace) en één assist (in de League Cup tegen Brighton, 0-3 winst).



Manchester United had vanavond dus een verlenging nodig om door te gaan naar de laatste acht in de FA Cup. De Schotse middenvelder Scott McTominay, die net als Bruno Fernandes in de 73ste minuut binnen de lijnen was gekomen, maakte in de 97ste minuut de winnende treffer door binnen te schieten op aangeven van Marcus Rashford. Zo kon David Moyes, de manager van West Ham United, zijn voormalige club geen pijn doen.