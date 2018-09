Manchester United maakt einde aan mooie zegereeks Watford

Beide teams kregen kansen in de eerste helft, maar de bezoekers gaven een iets meer secure indruk. In minuut 25 was het raak: Matic zocht een aanspeelpunt en vond deze in de persoon van Sanchez. Na een vlotte borstcontrole knalde de Chileense flankaanvaller de bal voorbij keeper Foster, maar de lijnrechter greep terecht in voor buitenspel.|



Na 36 minuten was het weer raak, en dit keer telde het doelpunt wel. Romelu Lukaku scoorde maakte zijn twintigste treffer in loondienst van The Reds. Drie minuten later mepten de bezoekers Watford helemaal tegen het canvas. Fellaini kopte een corner op de borst van Smalling, die de bal van dichtbij snoeihard voorbij Foster trapte. 0-2.