Manchester United-fans bedenken liedje voor Erik ten Hag: ‘Het slechtste én beste nummer ooit’

Voor de wedstrijd met Brentford (3-0) gingen de fans van Manchester United los op dit nieuwe lied. ,,One Hag, Two Hag, Three Hag, Four Hag, Five Hag, Six Hag, Seven Hag, Eight Hag, Nine Hag, Ten Hag… Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag.”



Het zorgt voor hilariteit op social media. ,,Dit is het slechtste, maar tegelijkertijd het beste nummer dat ik ooit heb gehoord", laat het supportersaccount United Cloud weten. Stred, een fanatieke supporter van Manchester United, zegt: ,,Dit is verschrikkelijk, maar ik hou ervan!”



Fans krijgen bij het supportersaccount de mogelijkheid om het nieuwe nummer te beoordelen. De fans zijn unaniem: ,,Een 1 uit 10, en zelfs dat is nog vrij hoog.” Tegelijkertijd zijn de t-shirts met de unieke songtekst al in de maak.