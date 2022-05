Manchester United bereikt met wanprestatie in Brighton historisch dieptepunt: ‘Wat een schande!’

Door Geert Langendorff



Een wrange lach, de armen in vertwijfeling gespreid. Zijn hoofd schudde van links naar rechts. Een camera in het Amex Stadium legde de veelzeggende reactie van Cristiano Ronaldo vast, toen Brighton & Hove voor de derde maal scoorde. De Portugees leek zich af te vragen of hij per ongeluk voor een campingelftal speelde in plaats van Manchester United.