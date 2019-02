Manchester City zou in Nederland ‘gewoon’ tweede staan

Door Wietse Dijkstra



Wie door zijn Nederlandse bril woensdag naar Everton – Manchester City (0-2) keek, zal enigszins verrast hebben geconstateerd dat de winnaar van het duel na afloop weer bovenaan stond in de Premier League. Dat was ze in Nederland, waar de tussenstand wordt opgemaakt op basis van het aantal verliespunten, niet gelukt. Wie net als Liverpool 62 uit 25 heeft, staat in de eredivisie namelijk hoger dan de ploeg – City in dit geval – die 62 uit 26 heeft. Ongeacht het doelsaldo.



Doen ze in Engeland weer eens anders dan anders? Nee! Nederland is in dit geval juist de uitzondering. Want waar vrijwel heel Europa alleen maar kijkt naar het aantal punten (en doelpunten) dat al behaald is, houden we in de eredivisie rekening met het aantal gespeelde duels. Net als Italië, maar dan houdt het wel op. Niet de linksrijders van Europa, maar wij zijn dus de ‘dwarsliggers.’



Veel doet het er niet toe, al zou het City wellicht een psychologisch voordeel kunnen geven in de bloedstollende titelstrijd in Engeland. Belangrijk zijn vooral de regels die aan het einde van het seizoen worden gehanteerd als twee (of meer) ploegen evenveel punten hebben. Die zijn niet in elk land hetzelfde. Een overzicht.

Eredivisie

Volledig scherm Phillip Cocu (l) gaat uit zijn dak nadat hij PSV’s kampioensgoal heeft gescoord in 2007. © Rene Manders Een beslissingswedstrijd om het kampioenschap? In theorie zou het kunnen, maar in de praktijk is de kans wel erg klein. Zelfs in het spannendste eredivisieseizoen ooit (2006-2007), toen zowel AZ, Ajax als PSV op de laatste speeldag kampioen kon worden, kwam het er niet van.

PSV en Ajax eindigden op 75 punten, maar op basis van een net iets beter doelsaldo (+50 om +49) ging de schaal naar Eindhoven. Had Ajax één keer vaker gescoord, dan waren zij kampioen geworden. Bij een gelijk aantal punten en een gelijk doelsaldo gaat het namelijk om het aantal gescoorde goals. Ajax had 84 goals voor en 35 tegen, PSV 75 voor en 25 tegen.



Hadden beide clubs exact dezelfde doelcijfers gehad, dan was de titel op basis van het onderlinge resultaat (0-1 in Amsterdam, 1-5 in Eindhoven) ook naar Ajax gegaan. Was dat ook in evenwicht, dán was een beslissingswedstrijd nodig geweest.

Premier League

In Engeland wordt niet gekeken naar het onderlinge resultaat. Clubs die aan het eind van de rit evenveel punten hebben, hetzelfde doelsaldo én hetzelfde aantal goals hebben gemaakt spelen op neutraal terrein een kampioenswedstrijd. Dit is overigens nog nooit gebeurd.

Wel werd de strijd om de titel op doelsaldo beslist. De laatste keer in 2012 toen Manchester City op een bloedstollende laatste speeldag tegen Queens Park Rangers in blessuretijd een 1-2 achterstand omboog in een 3-2 zege. Door die luid bejubelde overwinning eindigde City op hetzelfde aantal punten (89) als stadgenoot United, dat vanwege een minder doelsaldo het nakijken had.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Manchester City nadat Sergio Aguero (r) de kampioenswedstrijd in 2012 heeft beslist. © EPA

La Liga

In Spanje kan ook het aantal gele kaarten bepalen wie kampioen wordt. Als twee (of meer) ploegen met hetzelfde aantal punten eindigen, wordt eerst gekeken naar het onderlinge resultaat en pas dan naar het doelsaldo. Valt er dan nog geen winnaar aan te wijzen, dan geeft Fair Play de doorslag. Te veel gele of rode kaarten kan een ploeg in zo’n geval de titel kosten. Maar ook wangedrag van supporters speelt dan een (negatieve) rol.

Bundesliga

In Duitsland gelden dezelfde regels als in Nederland. Ook in de Bundesliga is de volgorde bij een gelijk aantal punten: doelsaldo, gescoorde goals en onderling resultaat. Bij dat laatste geldt net als in Nederland de uitgoal-regel die we kennen uit Europa Cupduels. Is dat allemaal in evenwicht, dan volgt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Dat is ook in Duitsland nooit gebeurd.

Serie A

Net als in Spanje wordt in Italië eerst gekeken naar het onderlinge resultaat en dan pas naar het doelsaldo en het aantal gescoorde goals. Fair Play speelt vervolgens geen rol in de Serie A. Indien nodig wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Dat was tot 2004 al het geval als twee teams hetzelfde aantal punten behaalden. Zo werd Bologna in 1964 landskampioen na een 2-0 zege in een beslissingswedstrijd tegen Inter.

Ligue 1