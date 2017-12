Manchester City wint ook overtuigend bij Swansea City

Doelman Bertrams zes wedstrijden geschorst na charge op Slagveer

19:32 Nigel Bertrams is voor zes wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart dinsdag in de wedstrijd tegen FC Twente. De 24-jarige doelman die van onbesproken gedrag is, heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal woensdagmiddag meteen geaccepteerd. De megaschorsing is een enorme domper voor Bertrams die twee weken geleden tot de nieuwe nummer 1 van NAC werd uitgeroepen.