Manchester City wint door late goal Sterling ook in Huddersfield

Premier League-debutant Huddersfield Town kwam kort voor rust op voorsprong via een eigen doelpunt van Manchester City-verdediger Nicolas Otamendi. Kort na rust maakte Sergio Agüero vanaf de strafschopstip de gelijkmaker, na een lichte overtreding op Raheem Sterling. Daarna ging City op jacht naar de winnende goal. Deze viel pas in de 84ste minuut via Sterling, al kwam daar het nodige geluk bij kijken. In de slotfase maakte de Australische middenvelder Aaron Mooy met een vrije trap nog bijna gelijk namens The Terriers, maar zijn inzet ging net naast. Na de wedstrijd deed Rajiv Van La Parra nog van zich spreken. De Rotterdamse vleugelaanvaller, die de hele wedstrijd speelde voor Huddersfield Town, kreeg een rode kaart na een akkefietje met Leroy Sané.