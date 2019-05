Manchester City wacht mogelijk uitsluiting Champions League

Manchester City, dat zondag de landstitel in Engeland prolongeerde, zou met de financiële cijfers hebben gerommeld om de regels van Financial Fair Play van de UEFA te ontlopen. De zaak kwam aan het rollen door publicaties van klokkenluiderswebsite Football Leaks. De UEFA besloot in maart een onderzoek in te stellen.



De tuchtcommissie gaat nu de straf bepalen. ,,Manchester City is teleurgesteld, maar helaas ook niet verrast door de aankondiging dat onderzoeker Yves Leterme de zaak heeft doorverwezen’', staat in een verklaring op de website van de Engelse kampioen. ,,Het lekken naar de media in de afgelopen weken is typerend voor het proces. City vertrouwt volledig op een positieve uitkomst nu de zaak behandeld gaat worden door een onafhankelijk juridisch orgaan. De beschuldiging van financiële onregelmatigheden is volledig onjuist. De onderzoeker negeert een grote hoeveelheid onweerlegbaar bewijs daarvoor. Deze beslissing is gebaseerd op fouten, verkeerde interpretaties en verwarringen.’'