Manchester City voor het eerst sinds 2013 weer in FA Cup-finale

Kromowidjo­jo zwemt ook WK-limiet op 50 vrij

20:46 Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Den Haag op één dag twee WK-limieten gezwommen. De drievoudig olympisch kampioene deed dat zaterdagochtend in de finale van de 100 meter vrije slag en 's avonds in de series van de 50 vrij. Kromowidjojo tikte op het kortste nummer aan in 24,65 seconden. De limiet staat op 24,73.