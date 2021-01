Manchester City verwelkomt tiende club in de familie

Manchester City is het vlaggenschip van de City Football Group, dat daarnaast aandelen heeft in clubs in de Verenigde Staten, Australië, India, Japan, Spanje, Uruguay, China, België en Frankrijk. Club Bolivar blijft zelfstandig, maar gaat samenwerken met de City-familie. ,,Een droom komt uit”, zegt voorzitter Marcelo Claure van de Boliviaanse topclub. ,,We kunnen hierdoor nog groter worden. We gebruiken de expertise en adviezen van de City Football Group om van Bolivar een topclub in Latijns Amerika te maken.”