Manchester City spoelt kater van verloren derby weg met ruime zege

video Windtunnel woensdag: Wat is een gabba en is ie sneller dan een regenjac­kie?

20:28 Meten is weten. In het huidige wielrennen wordt vrijwel alles tot ver achter de komma uitgezocht. In Het Wiel doet hetzelfde: we duiken deze weken opnieuw de windtunnel in, op zoek naar de geheimen van de aerodynamica.