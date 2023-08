Manchester City ontsnapt aan puntenverlies bij Sheffield United na turbulente slotfase

LIVE Vuelta | Primoz Roglic na val terug bij andere favorieten in tweede rit, rode trui wisselt van schouders

Nadat gisteren veel te doen was over de natte en donkere omstandigheden waarin de renners de ploegentijdrit moesten afwerken, is het ook vandaag opletten geblazen in de Vuelta. Het peloton krijgt in de verregende tweede rit, over 181,8 kilometer, drie gecategoriseerde beklimmingen voor de kiezen, met aan het einde de pittige klim naar het kasteel van Montjuïc in Barcelona. Vanwege de vele regenval worden de tijden voor het algemeen klassement opgenomen op negen kilometer van de finish. De ontwikkelingen volg je in bovenstaand livewidget en het liveblog hieronder.