Manchester City nu al op 100 doelpunten dit seizoen

In de Premier League staat City nu op 60 doelpunten. De andere 40 goals werden in de Champions League, FA Cup, Community Shield en in de League Cup gemaakt. Vooral in de League Cup hebben de Citizens flink aan het algemene doelsaldo kunnen werken. Deze maand werd met 9-0 van Burton Albion gewonnen. City is daardoor de eerste ploeg in de vijf grote competities die dit seizoen de kaap van honderd doelpunten slecht.