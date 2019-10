Manchester City naar laatste acht League Cup

Van Es, Groenen en Van de Sanden terug in selectie Leeuwinnen

29 oktober Jackie Groenen, Kika van Es en Shanice van de Sanden zijn terug in de selectie van de Nederlandse voetbalsters. Bondscoach Sarina Wiegman heeft het drietal opgenomen in haar keurkorps voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Turkije en Slovenië. Jennifer Vreugdenhil uit Oosterhout is de vervangster van Lize Kop (Ajax) als derde keepster.