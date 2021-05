Manchester City met slim rouleren naar derde titel in vier seizoenen

Het ging uiteraard vooral om de Champions League. Die prijs staat immers al jaren bovenaan het lijstje van Manchester City. Op zaterdag 29 mei vormt Chelsea het laatste obstakel op weg naar de ultieme droom voor de ploeg van trainer Pep Guardiola. Maar natuurlijk stemt ook de derde landstitel in vier seizoenen de leiding van Manchester City meer dan tevreden. De manier waarop de ploeg in het coronatijdperk huis wist te houden mag gerust indrukwekkend worden genoemd. Het seizoen begon nog teleurstellend met vijf zeges in de eerste twaalf competitieduels, maar City staat nu met 80 punten toch weer tien punten boven achtervolger Manchester United. De stadgenoot verloor vanavond op Old Trafford met 1-2 van Leicester City, waarmee de titel definitief was. Zijn eerste twee titels pakte Guardiola met liefst 100 en 98 punten (van de mogelijke 114), maar ook dit seizoen maakte City weer grote indruk, al was dat dan helaas bijna altijd in lege stadions.



Guardiola vond in de Premier League de manier om Liverpool van de troon te stoten en Manchester United, Chelsea en de verrassingen Leicester City en West Ham United op ruime afstand te houden. Het leverde The Citizens vanavond zonder zelf te spelen de zevende landstitel in de clubhistorie op.