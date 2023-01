Manchester City knokt zich terug tegen Tottenham in sensationeel duel

Is het succes van de handbal­lers op het WK handbal eenmalig? ‘Het lijntje is wel dun’

De handballers schurken tegen de wereldtop aan en bewijzen dat tijdens het WK in Polen met topprestaties. Maar de vraag is of het succes een lang leven beschoren is. ,,Met dit team kunnen we nog wel 4 of 5 jaar vooruit.’’

