Manchester City klopt Leicester en nadert tweede plaats

WK darts LIVE | BDO-kampioen Durrant gooit maximale finish, publiek wacht op ‘Queen’ Sherrock

21:39 De tweede ronde van het WK darts wordt vanavond afgesloten met vier partijen tijdens de avondsessie in het Alexandra Palace in Londen. Daryl Gurney, de nummer 6 van de wereld, speelt in de eerste pot tegen Justin Pipe, terwijl 'Koningin’ Fallon Sherrock, de eerste vrouw ooit in de tweede ronde van het WK, het later op de avond opneemt tegen Mensur Suljovic, nummer 11 van de wereld. Mis niets in ons liveblog! LIVE tussenstand: Tweede ronde (best of five) Glen Durrant - Damon Heta 2-0 Uitslagen: Tweede ronde (best of five) Daryl Gurney - Justin Pipe 3-0 Programma: Tweede ronde (best of five) Mensur Suljovic - Fallon Sherrock Dimitri van den Bergh - Josh Payne