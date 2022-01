Manchester City kan nog verder afstand nemen van Chelsea

Lucinda Brand al zeker van wereldbe­ker veldrijden door afmelding Denise Betsema

Veldrijdster Lucinda Brand is zeker van de eindwinst in de wereldbeker na het afzeggen van Denise Betsema voor de komende wedstrijd in het Franse Flamanville, de voorlaatste in de serie. De regerend wereldkampioene heeft zoveel punten voorsprong dat ze in de slotrace van de wereldbeker in Hoogerheide niet meer is te achterhalen.

14 januari